Интернет магазин металлоискателей
|По многочисленным просьбам, был создан "терминатор" среди металлоискателей, надёжность такова, что производитель даёт гарантию 5 лет!! Испытания проводились при минус 45С и при + 45С.
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5900 руб.
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Металлоискатель с точным определением группы металла
Различает: золото, серебро, медь, алюминий, сталь.
!Для поиска золота!
Возможен подводный поиск.
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17000 руб.
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|Стоимость 7400 рублей.
Доставка бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
11 уровней чувствительности
Монеты и реликвии - глубина 32 см.
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7400 руб.
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|Профессиональный универсальный металлоискатель для всех видов поиска. "Дальнобойный" на монеты до 70 см!!! хит продаж! Продано 5000 штук. Гарантия 5 лет! Доставка бесплатно!
Аккумулятор и зарядка в комплекте.
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11850 руб.
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|Стоимость металлоискателя 10900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
Монеты и реликвии - глубина 30 см.
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10900 руб.
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|Высокая чувствительность 2,5 метра.
Показывает глубину залегания.
Показывает размер объекта.
Двухчастотная катушка.
Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте.
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11200 руб.
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|Стоимость металлоискателя 6900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра. Простое управление прибором (Включил и пошел!!!)
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6900 руб.
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|Стоимость металлоискателя 9900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра.
Быстрый процессор, 10 уровней чувствительности.
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9900 руб.
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|Стоимость металлоискателя 12900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра.
Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте.
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12900 руб.
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|Особенности:
1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
Акция бесплатная доставка по всей России. Гарантия 5 лет!
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15490 руб.
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|1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
5. Беспроводной наушник
Акция бесплатная доставка. Гарантия 5 лет!
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21400 руб.
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|1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
5. Экран 7 дюймов (17.5 см)
Акция бесплатная доставка. Гарантия 5 лет!
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27400 руб.
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|Максимальная чувствительность!!! монета 5 рублей 40 см.
GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
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18900 руб.
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|Позволяет осуществлять поиск мелких золотых самородков датчик Д-10
GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
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22900 руб.
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|Поиск крупных металлических объектов на глубине до 8 метров
GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
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29300 руб.
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|Стоимость металлоискателя 6850 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
Возможен подводный поиск.
5 рублей - глубина 30 см.
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6850 руб.
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| Прибор предназначен для обнаружения объектов из всех типов металлов. Обладает точной селективностью по типам металлов.
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9350 руб.
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|Прибор предназначен для обнаружения объектов из всех типов металлов. Обладает точной селективностью по типам металлов.
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11550 руб.
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|Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
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9150 руб.
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|Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
12 уровней чувствительности.
Дискриминатор
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12250 руб.
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|Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
12 уровней чувствительности.
Встроенный фонарь
Дискриминатор
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14500 руб.
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|В ловушке-накопителе остается все, что весит более 3 г/см куб, регулируется (медь, алмазы, золото, серебро).
Отказоустойчивость 25 000 мот/ч
Бесшумная, подводная, носимая, разборная (всё в рюкзаке)
Производительность 1 м3/час.
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32000 руб.
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|В ловушке-накопителе остается все, что весит более 3 г/см куб, регулируется (алмазы, золото, серебро).
Бесшумная, подводная (всё в рюкзаке)
Производительность 1 м3/час.
Под ключ, полный комплект. Аккумулятор переносной 55 А*час
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43000 руб.
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|Драга оснащена датчиком благородных металлов, способна подавать световые сигналы при наличии или отсутствии золота в пульпе.
Драга способна на экране ноутбука построить график зависимости места поиска от концентрации золота.
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84000 руб.
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|Дополнительный аккумулятор на 9V
Зарядное устройство от сети
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 1 года.
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1800 руб.
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|Дополнительный аккумулятор на 12V
Зарядное устройство от сети и от автомобильного прикуривателя
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 1 года.
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3000 руб.
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|Катушка для поиска золотых самородков
Диаметр - 10 см
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
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5150 руб.
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|Дополнительная катушка подходит на все металлоискатели
Диаметр - 80 см
Глубинный поиск до 8 метров
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
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12450 руб.
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|Стоимость металлоискателя 18000 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Идеальный для новичков, очень простое управление
Длина штанги изменяется, для поисковика любого возраста.
Водонепроницаемая катушка.
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18000 руб.
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