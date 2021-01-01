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Интернет магазин металлоискателей

РаМ - 5

РаМ - 5

По многочисленным просьбам, был создан "терминатор" среди металлоискателей, надёжность такова, что производитель даёт гарантию 5 лет!! Испытания проводились при минус 45С и при + 45С.
5900 руб.
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АССТЕРРА (для золота)

АССТЕРРА (для золота)


Металлоискатель с точным определением группы металла
Различает: золото, серебро, медь, алюминий, сталь.
!Для поиска золота!
Возможен подводный поиск.
17000 руб.
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Астра-250

Астра-250

Стоимость 7400 рублей.
Доставка бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
 11 уровней чувствительности
Монеты и реликвии - глубина 32 см.
7400 руб.
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Хантер-45

Хантер-45

Профессиональный универсальный металлоискатель для всех видов поиска. "Дальнобойный" на монеты до 70 см!!! хит продаж! Продано 5000 штук. Гарантия 5 лет! Доставка бесплатно!
Аккумулятор и зарядка в комплекте.
11850 руб.
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Армата-150

Армата-150

Стоимость металлоискателя 10900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
 Монеты и реликвии - глубина 30 см.
10900 руб.
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Адамант – Ф25

Адамант – Ф25

Высокая чувствительность 2,5 метра.
Показывает глубину залегания.
Показывает размер объекта.
Двухчастотная катушка.
Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте.
11200 руб.
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Dart - F100

Dart - F100

Стоимость металлоискателя 6900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра. Простое управление прибором (Включил и пошел!!!)
6900 руб.
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Dart - F200 Yellow

Dart - F200 Yellow

Стоимость металлоискателя 9900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра. Быстрый процессор, 10 уровней чувствительности.
9900 руб.
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Dart - F300 Blue

Dart - F300 Blue

Стоимость металлоискателя 12900 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Водонепроницаемый датчик. Возможен поиск на глубине до 1 метра. Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте.
12900 руб.
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SСAN-TRAC Tesla - 1000

SСAN-TRAC Tesla - 1000

Особенности:
1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
Акция бесплатная доставка по всей России. Гарантия 5 лет!
15490 руб.
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SСAN-TRAC Tesla - 1500

SСAN-TRAC Tesla - 1500

1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
5. Беспроводной наушник
Акция бесплатная доставка. Гарантия 5 лет!
21400 руб.
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SСAN-TRAC Tesla - 2000

SСAN-TRAC Tesla - 2000

1. Полное отсутствие проводов.
2. Цветной сенсорный дисплей
3. Умеет различать металлы
4. Возможность загрузки карт через интернет
5. Экран 7 дюймов (17.5 см)
Акция бесплатная доставка. Гарантия 5 лет!
27400 руб.
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GEOSCAN – M47

GEOSCAN – M47

Максимальная чувствительность!!! монета 5 рублей 40 см.
GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
18900 руб.
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GEOSCAN – M47 с датчиком старателя Д-10

GEOSCAN – M47 с датчиком старателя Д-10

Позволяет осуществлять поиск мелких золотых самородков датчик Д-10 GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
22900 руб.
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GEOSCAN – M47 с глубинный датчик Д-80

GEOSCAN – M47 с глубинный датчик Д-80

Поиск крупных металлических объектов на глубине до 8 метров GEOScan - M47 отображает контур поверхности металлического объекта.
Функция дискриминатора. Возможность включения режима железной маски или исключения типа металла.
29300 руб.
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Терра-н

Терра-н

Стоимость металлоискателя 6850 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
Оплата при получении.
Различает типы металла есть дискриминатор
 Возможен подводный поиск.
5 рублей - глубина 30 см.
6850 руб.
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Металлоискатель SMART 100

Металлоискатель SMART 100

Прибор предназначен для обнаружения объектов из всех типов металлов. Обладает точной селективностью по типам металлов.
9350 руб.
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Металлоискатель SMART 200

Металлоискатель SMART 200

Прибор предназначен для обнаружения объектов из всех типов металлов. Обладает точной селективностью по типам металлов.
11550 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA - 8000ST

Арочный металлоискатель ARENA - 8000ST

Цена по запросу
0 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA - 4000PR

Арочный металлоискатель ARENA - 4000PR

Цена по запросу
0 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA - 9000ST

Арочный металлоискатель ARENA - 9000ST

Цена по запросу
0 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA - 5000PR многозонный

Арочный металлоискатель ARENA - 5000PR многозонный

Цена по запросу
0 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA - 5000PR всепогодный

Арочный металлоискатель ARENA - 5000PR всепогодный

Цена по запросу
0 руб.
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Арочный металлоискатель ARENA с аккумулятором

Арочный металлоискатель ARENA с аккумулятором

Цена по запросу
0 руб.
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Подводный Металлоискатель AQUAmarine 100

Подводный Металлоискатель AQUAmarine 100

Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
9150 руб.
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Подводный Металлоискатель AQUAmarine 200

Подводный Металлоискатель AQUAmarine 200

Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
12 уровней чувствительности.
Дискриминатор
12250 руб.
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Подводный Металлоискатель AQUAmarine PRO

Подводный Металлоискатель AQUAmarine PRO

Подводный поиск
Светодиодная и вибро индикация.
12 уровней чувствительности.
Встроенный фонарь
Дискриминатор
14500 руб.
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Мини-драга Афалина 1000

Мини-драга Афалина 1000

В ловушке-накопителе остается все, что весит более 3 г/см куб, регулируется (медь, алмазы, золото, серебро).
Отказоустойчивость 25 000 мот/ч
Бесшумная, подводная, носимая, разборная (всё в рюкзаке)
Производительность 1 м3/час.
32000 руб.
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Мини-драга Афалина 1000+

Мини-драга Афалина 1000+

В ловушке-накопителе остается все, что весит более 3 г/см куб, регулируется (алмазы, золото, серебро).
Бесшумная, подводная (всё в рюкзаке)
Производительность 1 м3/час.
Под ключ, полный комплект. Аккумулятор переносной 55 А*час
43000 руб.
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Мини-драга металлоискатель Афалина MD

Мини-драга металлоискатель Афалина MD

Драга оснащена датчиком благородных металлов, способна подавать световые сигналы при наличии или отсутствии золота в пульпе. Драга способна на экране ноутбука построить график зависимости места поиска от концентрации золота.
84000 руб.
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Дополнительный аккумулятор 9в

Дополнительный аккумулятор 9в

Дополнительный аккумулятор на 9V
Зарядное устройство от сети
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 1 года.
1800 руб.
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Дополнительный аккумулятор 12в

Дополнительный аккумулятор 12в

Дополнительный аккумулятор на 12V
Зарядное устройство от сети и от автомобильного прикуривателя
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 1 года.
3000 руб.
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Дополнительная катушка Д-10 (10 см) для золота

Дополнительная катушка Д-10 (10 см) для золота

Катушка для поиска золотых самородков
Диаметр - 10 см
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
5150 руб.
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Дополнительная катушка Д-80 глубинный поиск

Дополнительная катушка Д-80 глубинный поиск

Дополнительная катушка подходит на все металлоискатели
Диаметр - 80 см
Глубинный поиск до 8 метров
Доставка по всей России бесплатно.
Гарантия 5 лет.
12450 руб.
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Металлоискатель Ятаган идеально для начинающих

Металлоискатель Ятаган идеально для начинающих

Стоимость металлоискателя 18000 рублей.
Доставка по всей России бесплатно.
Идеальный для новичков, очень простое управление
Длина штанги изменяется, для поисковика любого возраста.
Водонепроницаемая катушка.
18000 руб.
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